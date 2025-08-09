Close Menu
Ciudad

La primavera empieza a asomarse en Comodoro Rivadavia

 El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas máximas que rondarán los 15°C y jornadas mayormente soleadas en la ciudad.
 Este sábado 9 de agosto de 2025 amaneció con 5,5°C, sensación térmica de 3,4°C y cielo mayormente nublado, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad se mantiene en 75%, con vientos del sudoeste a 10 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.

El pronóstico para hoy indica una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones. Los vientos oscilarán entre 23 y 31 km/h del sector oeste y noroeste.

Durante los próximos siete días, Comodoro Rivadavia experimentará condiciones primaverales anticipadas, con máximas que alcanzarán los 16°C el lunes y valores mínimos que no bajarán de los 4°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado o parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

El detalle del pronóstico extendido es el siguiente:

  • Domingo: mínima 7°C, máxima 13°C.

  • Lunes: mínima 6°C, máxima 16°C.

  • Martes: mínima 6°C, máxima 12°C.

  • Miércoles: mínima 6°C, máxima 10°C.

  • Jueves: mínima 6°C, máxima 11°C.

  • Viernes: mínima 6°C, máxima 11°C.

La combinación de temperaturas agradables y vientos moderados  hacen que esta segunda semana de agosto se sienta como un adelanto de la primavera en Comodoro Rivadavia.

Foto: Mauro Esains

