Básquet U-17 rumbo a la Araucanía 2025: primera concentración en Comodoro

Durante la semana, Comodoro fue escenario de la primera concentración general para los preseleccionados provinciales de básquet U-17, tanto en la rama masculina como femenina, con el objetivo de prepararse para los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, cuya sede aún no está definida.

La actividad fue organizada por la Subgerencia de Deporte Federado de Chubut Deportes y contó con el respaldo de Comodoro Deportes, que facilitó el Hotel Deportivo para el alojamiento y alimentación de los deportistas.

El preseleccionado femenino, dirigido por Facundo Asmus y Laura Villagrán, reunió a 22 jugadoras provenientes de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia. Durante tres jornadas, trabajaron en doble turno afinando aspectos técnicos y físicos.

Por su parte, el equipo masculino, comandado por Mario Sotosca y Juan Carlos Morel, también convocó a 22 jugadores de distintas localidades de la provincia, quienes realizaron prácticas intensivas en doble turno.

Los entrenamientos se llevaron adelante en el Club Gimnasia y Esgrima —tanto en la cancha principal como en la auxiliar— y en el Club Petroquímica, instituciones a las que se agradeció por su predisposición y colaboración para el desarrollo de la preparación.