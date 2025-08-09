“La hora de la desaparición”: suspenso psicológico en la cartelera del Cine Coliseo

Comodoro Rivadavia – Si te gustan los thrillers que avanzan a fuego lento pero logran dejarte sin aliento, “La hora de la desaparición” es la propuesta imperdible de la semana en el Cine Coliseo.

Esta producción combina cine de autor y thriller psicológico para ofrecer una trama cargada de giros, traumas y secretos que parecen enterrados… pero que tarde o temprano salen a la luz. El relato atrapa desde el primer minuto y mantiene la tensión hasta su impactante final.

Funciones y horarios:

Cine Coliseo, 21:45 hs

Versiones dobladas y subtituladas

“La hora de la desaparición” se perfila como una joya para los amantes del suspenso inteligente, de esos que te dejan pensando mucho después de que se encienden las luces de la sala.