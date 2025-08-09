El streaming del CONICET desde el fondo del mar eclipsó a la cadena nacional de Javier Milei

La última cadena nacional del presidente Javier Milei, emitida el viernes por la noche y transmitida en vivo por YouTube, tuvo una audiencia muy por debajo de la esperada, quedando eclipsada por el fenómeno del streaming científico del CONICET, que continúa sumando récords de visualizaciones.

Según datos relevados por Noticias Argentinas, la diferencia en las métricas es abismal: mientras que el discurso presidencial —en el que Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a leyes sociales— acumulaba 6.604 reproducciones una hora después de finalizar, una de las últimas emisiones de la expedición “Talud Continental IV” superaba las 920.000 vistas.

Las transmisiones del CONICET, realizadas en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, muestran en tiempo real la biodiversidad a casi 4.000 metros de profundidad. El interés por este contenido científico ha cautivado a cientos de miles de usuarios, con videos que superan las 300.000, 500.000 e incluso 900.000 reproducciones.

En redes sociales, la comparación generó un intenso debate sobre las preferencias del público y el valor que otorgan a la divulgación científica frente a los mensajes políticos. En esta ocasión, la exploración de los fondos marinos le ganó, por amplio margen, al prime time presidencial en el universo del streaming.