Jujuy en 4 días: paisajes, cultura ancestral y experiencias únicas en el norte argentino

Jujuy, tierra de cerros multicolores, tradiciones ancestrales y sabores únicos, ofrece una experiencia que se vive con todos los sentidos. En apenas cuatro días, es posible recorrer algunos de sus paisajes más emblemáticos, sumergirse en la cultura local y disfrutar de propuestas innovadoras como el Tren Solar de la Quebrada.

Día 1: San Salvador de Jujuy y Tilcara

La capital provincial invita a caminar por su casco histórico, visitar la Casa de Gobierno y conocer el legado de Manuel Belgrano. Por la tarde, la Quebrada recibe en Tilcara, con sus calles empedradas, feria artesanal y noches de peña.

Día 2: Maimará, Tumbaya, Purmamarca y Tren Solar

El segundo día se puede recorrer la Paleta del Pintor en Maimará, vivir un ritual a la Pachamama en Tumbaya y cerrar con el innovador Tren Solar, que ofrece relatos, leyendas y coplas mientras atraviesa paisajes únicos.

Día 3: Purmamarca y Salinas Grandes

El Cerro de los Siete Colores y el Paseo de los Colorados en Purmamarca son la antesala de las Salinas Grandes, un desierto blanco a más de 3.400 metros de altura que sorprende con su inmensidad y sus fotos de perspectiva.

Día 4: Uquía, Quebrada de las Señoritas y Hornocal

Desde la iglesia colonial de Uquía, con sus ángeles arcabuceros, hasta la caminata por la Quebrada de las Señoritas y el imponente Hornocal o Cerro de los 14 Colores, este último día es un festín visual y cultural.