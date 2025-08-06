Comodoro celebra a San Cayetano: fe, esperanza y pedido de trabajo en la tradicional fiesta patronal

Este jueves 7 de agosto, Comodoro Rivadavia celebrará una de sus manifestaciones de fe más convocantes: la Fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Desde la parroquia ubicada en calle Polonia, cientos de fieles participarán de distintas actividades religiosas para agradecer, pedir y renovar la esperanza.

Las celebraciones comenzarán la noche del miercoles 6 de agosto, con las vísperas. A partir de las 23:30 h, los devotos se reunirán en la ermita de San Cayetano, sobre avenida Polonia, donde a la medianoche en punto, se hará sonar una sirena y bocinas como gesto simbólico de fe y gratitud colectiva.

El jueves 7, día central de la festividad, se realizará la tradicional procesión a partir de las 14:00 h, saliendo desde el Liceo Militar en dirección a la parroquia. Allí, a las 16:00 h, tendrá lugar la Misa Central, presidida por autoridades eclesiásticas, con la participación de la comunidad.

Además, durante la jornada se celebrarán misas en otros horarios para quienes deseen sumarse en distintos momentos del día: a las 11:00 h, 20:00 h y 22:00 h en la ermita, si las condiciones climáticas lo permiten.

Como es tradición, se invita a los asistentes a llevar alimentos no perecederos como ofrenda, que serán entregados a Cáritas, para colaborar con quienes atraviesan momentos difíciles.