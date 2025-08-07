Macharashvili recibió a referentes de la Cámara de Comercio para analizar la situación del sector

Durante el encuentro, se dialogó acerca de la situación actual de la ciudad en general y en particular sobre las necesidades del sector comercial local. El organismo presentó un petitorio al Ejecutivo Municipal.

La reunión, concretada entre el intendente Othar Macharashvilli y el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, con el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Aguirre y los integrantes de la Comisión Directiva, Daniel Góngora, Jimena Payes, Norma Amuinahuel y Alan García, giró en torno a temas vinculados al estado actual del empleo, tanto del sector formal como informal, además de cuestiones de infraestructura, habilitaciones y la necesidad de agilizar trámites administrativos que impactan directamente en la actividad económica, temáticas que se plasmaron en un petitorio.

En ese contexto, Macharashvili calificó al encuentro como “muy positivo”, al sostener que lo planteado por la entidad “es la continuidad de lo que se viene trabajando en el Consejo Económico Social en forma global con distintas instituciones y, específicamente, con la Cámara de Comercio en lo que hace a la problemática que se está viviendo hoy en Comodoro con la pérdida de empleo, que impacta directamente en el estado económico-financiero del sector”.

“El planteo se fundamenta en avanzar en la planificación de la ciudad, su crecimiento y las áreas comerciales”. Al tiempo que, en referencia a los diversos sectores comerciales, afirmó que “debemos generar polos de desarrollo comercial, como los ya existentes en Avenida Polonia o en zona norte. La idea es trabajar en forma conjunta, a través del Consejo Económico Social, en la elaboración de un plan estratégico para Comodoro”, recalcó.

En otro orden, el intendente manifestó que se habló acerca de la importancia de ir mejorando los frentes de los espacios comerciales, fundamentalmente en lo relativo al casco céntrico y sus veredas. “Para ello debemos articular acciones más rápidas y consensuadas en beneficio de la comunidad”, concluyó.

Presentación de petitorio

Por su parte, Daniel Góngora explicó que, desde la Cámara de Comercio, “realizamos una mesa multisectorial que reunió a distintos actores del sector privado —comercio, hotelería, gastronomía, construcción, Universidad y el Obispado— para consensuar un diagnóstico común y establecer puntos clave que luego fueron presentados en un petitorio entregado al Municipio”.

Entre los puntos presentados en el petitorio, se encuentran propuestas para actualizar el código de urbanización, avanzar en la digitalización de trámites, y optimizar los procesos de habilitación comercial, con el fin de reducir tiempos y mejorar la eficiencia del sistema.

Finalmente, desde el organismo destacaron la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo Municipal. “Valoramos el interés por nuestra realidad; sabemos que no hay soluciones mágicas, pero es fundamental plantear las problemáticas y trabajar juntos para evitar que se sigan perdiendo fuentes laborales”, cerró Góngora.