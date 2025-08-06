Una cocina a gas provocó el incendio de una casa en el Barrio Abasolo

Un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el sector del Consorcio Eva Perón, en inmediaciones del Club Máximo Abásolo, en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió este miércoles 6 de agosto alrededor de las 16:25 horas.

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el lugar junto a Bomberos Voluntarios de la Estación N° 1, quienes lograron sofocar el fuego. Según confirmaron las autoridades, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas.

La casa, construida con chapas metálicas y tirantes de madera, fue consumida por completo por las llamas. El propietario, identificado como H.T.C, de 61 años, relató que el incendio se originó a partir de una cocina a gas encendida. Al notar el inicio del fuego, intentó apagarlo por sus propios medios, pero no logró contenerlo y el fuego se volvió incontrolable.

Las pérdidas fueron únicamente materiales.

La intervención estuvo a cargo del oficial ayudante Escobar Fabián, mientras que por el cuerpo de bomberos participó el sargento Iglesias.