Estado de rutas en Chubut: Vialidad Nacional actualiza el parte del Plan Invernal

Vialidad Nacional difundió este miércoles el segundo parte diario del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, que informa el estado actual de las rutas nacionales en la provincia del Chubut.

En el tramo de la Ruta Nacional N° 26 entre Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, se reporta calzada en condiciones normales, aunque con presencia de sal en algunos sectores, y banquinas húmedas con barro y nieve en distintos puntos. Equipos viales se encuentran realizando recorridos preventivos para garantizar la transitabilidad.

Desde el organismo se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular, especialmente en zonas con acumulación de nieve o barro.

Para consultar el estado actualizado de todas las rutas nacionales en la provincia, está disponible el sitio oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales



