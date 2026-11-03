La ciudad de Esquel fue escenario de un importante encuentro que reunió a 190 participantes para reflexionar sobre la violencia laboral, las desigualdades de género y los desafíos que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.

La actividad fue organizada por la Red Mujeres para la Justicia y la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH), con el acompañamiento de autoridades municipales, el Concejo Deliberante de Esquel y representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La apertura oficial se desarrolló en el Auditorio Municipal de Esquel y contó con la participación de Camila Banfi Saavedra, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, quien destacó la importancia de generar espacios de reflexión que permitan transformar las prácticas institucionales y fortalecer el vínculo entre la Justicia y la comunidad.

Camila Banfi: “Tenemos que salir de nuestras zonas de confort e ir hacia la comunidad”

Durante su intervención, la ministra agradeció especialmente a la Red Mujeres para la Justicia por impulsar una propuesta que consideró novedosa y sensible frente a las problemáticas actuales.

“Creo que nos debemos, el Poder Judicial y todas las instituciones, el acercamiento a la comunidad. Tenemos que salir de estos espacios, de estas zonas de confort que tenemos e ir hacia la comunidad”, expresó Banfi.

La magistrada puso en valor la realización de talleres y actividades que permiten escuchar diferentes realidades, especialmente aquellas que muchas veces permanecen alejadas de los espacios institucionales.

También destacó que el programa contemplara un cierre en el Campo de Tulipanes, en Trevelin, al que describió como un lugar especial por su significado y su entorno.

La Oficina de Violencia Laboral, un avance dentro del Poder Judicial

Uno de los puntos centrales del discurso de Banfi estuvo relacionado con la creación y el funcionamiento de la Oficina de Violencia Laboral por motivos de género, una herramienta institucional destinada a abordar situaciones de violencia en el ámbito laboral.

La ministra recordó que el primer acercamiento de la Red Mujeres para la Justicia al Superior Tribunal de Justicia se produjo en 2023, dando inicio a un proceso de trabajo conjunto.

“Pusimos en marcha la Oficina de Violencia Laboral. Y tuvimos tres largos años de trabajo”, manifestó.

Asimismo, destacó que la oficina lleva dos años de funcionamiento y reconoció el aporte de la Red para concretar esta iniciativa.

Dora Barrancos, Diana Maffía y Aída Kemelmajer, entre las expositoras

La convocatoria superó las expectativas iniciales y reunió a 190 asistentes, entre profesionales del derecho, representantes institucionales y trabajadoras de diferentes sectores.

Las jornadas contaron con conferencias magistrales de reconocidas especialistas como Dora Barrancos, Diana Maffía y Aída Kemelmajer de Carlucci, referentes del pensamiento crítico, los estudios de género y el derecho argentino.

Sus intervenciones formaron parte de un espacio destinado a analizar las prácticas institucionales, las desigualdades estructurales y los desafíos pendientes para garantizar los derechos de las mujeres.

Las trabajadoras compartieron experiencias sobre violencia y desigualdad

Uno de los aspectos más significativos del encuentro fue la diversidad de voces que participaron de los espacios de intercambio.

Brigadistas, bomberas, médicas, enfermeras, escritoras, trabajadoras sociales, docentes, psicólogas, juezas de paz, policías, funcionarias, magistradas, fiscales y defensoras compartieron experiencias vinculadas con las dificultades que enfrentan en sus actividades laborales.

Los testimonios permitieron visibilizar situaciones de violencia y desigualdad que atraviesan a mujeres de distintas profesiones y contextos sociales.

También se destacó la participación de Patricia Corza, quien aportó la perspectiva de las mujeres rurales y el compromiso cotidiano de quienes trabajan para transformar sus comunidades.

La realidad de las mujeres rurales, uno de los ejes del encuentro

Durante su exposición, Camila Banfi Saavedra hizo especial hincapié en la necesidad de que las instituciones conozcan las problemáticas de las comunidades rurales.

“Las realidades de la ruralidad, es algo que si no nos acercamos a los territorios y no tomamos contacto con esa realidad, nunca vamos a entender cuáles son las necesidades que tienen”, sostuvo.

La ministra remarcó así la importancia del trabajo territorial y del contacto directo con las personas para comprender sus necesidades y avanzar en respuestas institucionales.

Un compromiso para transformar las prácticas institucionales

Las conclusiones del encuentro fueron debatidas por integrantes de la Red Mujeres para la Justicia provenientes de Chubut, Córdoba, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.

Entre los principales acuerdos se destacó la necesidad de asumir responsabilidades concretas desde cada ámbito de trabajo, promoviendo cambios posibles con las herramientas disponibles.

En ese sentido, las participantes coincidieron en la importancia de reemplazar la expresión “no hay recursos” por el compromiso de hacer aquello que esté al alcance de cada persona e institución.