Misterio: misterioso posteo de Eugenia Tobal sobre su salida de MasterChef Celebrity

A principios del mes explotó un rumor que indicaba que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) después de que no le gustara una devolución que Germán Martitegui le dio tras presentar un plato dedicado a su mamá, quien murió en 2020.

Ahora, la actriz rompió el silencio en su cuenta de Instagram y dejó en claro que sigue en la competencia.

En la tarde de este viernes, la artista filmó un video desde los estudios y fue clara. “Vine a grabar el programa. Les quiero agradecer por los mensajes lindos y hermosos que recibí”, comenzó diciendo.

Eugenia Tobal desmintió su renuncia de MasterChef Celebrity (Foto: captura Instagram/eugeniatobal)

“Bueno, grabando. Gracias por todos los mensajes hermosos. Acá seguimos”, sentenció.

Por su parte, la periodista Paula Varela, que fue quien dio la primicia, aseguró que dentro de dos semanas Tobal será eliminada del reality gastronómico.

Wanda Nara, conductora del programa, desmintió que Eugenia sea eliminada próximamente. “Tobal sigue, y creo que tiene para rato porque es muy buena”, declaró hoy en Sálvese quien pueda (América).

La hija de Eugenia Tobal habló de más y dejó mal parada a la actriz en “MasterChef Celebrity”

Los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) ayer recibieron la visita y ayuda de sus hijos, quienes se encargaron de seleccionar los alimentos en el mercado. Al momento de las presentaciones, la nena de Eugenia Tobal metió la pata y dejó mal parada a la actriz con Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Todo se desencadenó luego de que Wanda Nara le consultara a Gina Naim Sibara, la hija de Emilia Attias, si su mamá se quejaba del jurado cuando llegaba a la casa. “¿Alguna vez mamá llegó diciendo que el jurado era injusto?“, quiso saber la conductora, y Ema se metió sin piedad: ”La mía sí“.

“¡Me manda al frente! No puedo creer lo que está hablando», pronunció Tobal, que no logró contener las lágrimas al ver a la pequeña, que en diciembre cumplirá seis años.

Tras la renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef, un cocinero contó cómo es Germán Martitegui en el trabajo

El reconocido chef Pedro Lambertini apuntó contra su colega en las redes.

El cocinero que tuvo su programa en el canal Gourmet se despachó en su cuenta de X y acusó al jurado del reality gastronómico de maltratar a sus empleados.

El chef Pedro Lambertini apuntó contra Germán Martitegui (Foto: captura X/pedrolambertini)

“Estoy viendo un programa en el que se preguntan si Martitegui hace un personaje o es así. Nunca vi MasterChef Argentina, pero creo entender a qué se refieren“, introdujo en un primer mensaje.

Por último, deschavó las actitudes de Germán cuando las cámaras se apagan: “Respuesta: es así. Yo lo vi hacer llorar a tres cocineros juntos, sentados, cabizbajos como perros que esperan el diario enrollado, y él parado, encolerizado. Y no me tiren de la lengua“.