¿Blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity? Wanda Nara lo destroza: «Está al revés»

En la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un momento inesperado y lleno de complicidad. La conductora y su exmarido compartieron risas y recuerdos de su pasado, con un blooper incluido que generó carcajadas en el set.

El encuentro en la cocina

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación de Maxi mientras preparaba una milanesa gigante. «¡Qué milanesa enorme!», comentó ella. El exfutbolista respondió: «¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes».

Mientras Maxi batía huevos y rallaba ajo, Wanda observó y lanzó: «Está al revés el rallador». Maxi se defendió: «No», pero al darse cuenta, rió: «Capaz me pusiste nervioso». El momento terminó en sonrisas y miradas cómplices.

Recuerdos y bromas del pasado

Wanda siguió indagando: «¿Y todas estas mezclas que tenés acá qué son?». Maxi explicó: «Ahí preparé el ‘mejunje’, con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza…».

Con picardía, Wanda dijo: «Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas». Maxi rió: «Salíamos a comer». «¿A dónde íbamos? ¿A bodegones?», preguntó ella. «No, me sacabas a los más caros. Olvidate. Sabés cómo sangraba», bromeó él, recordando salidas costosas.

El ida y vuelta desató risas. Wanda preguntó: «¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?». Maxi dudó y respondió: «No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico… viste cómo sos. Pero comías bien, ¿o no?». Ella contestó con doble sentido: «Sí, comía bien. Siempre comí bien».

Cierre y actualidad

Antes de irse, Wanda preguntó: «¿Te ves ganador?». Maxi respondió: «Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa». Ella cerró: «Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte».

En las últimas horas, Maxi regresó a Argentina tras un viaje a Suiza por un accidente de su esposa Daniela Christiansson, quien está embarazada. Al hablar con la prensa, insistió en la espontaneidad: «No está consensuado nada. Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena». «Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión».

Fuente:https://www.infobae.com/teleshow/2025/10/22/el-blooper-de-maxi-lopez-en-masterchef-celebrity-y-la-burla-de-wanda-nara-esta-al-reves/