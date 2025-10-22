¿Colapinto ignoró a Alpine en Austin? Detalles de la reunión y cuándo se confirma su futuro en F1

Los guionistas de la serie «Drive to Survive» podrían dedicar un capítulo entero a la rebeldía de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones y superó a su compañero Pierre Gasly en la carrera Sprint del Circuito de las Américas. La polémica generó una reunión inmediata, y ahora la atención se centra en su continuidad en la Fórmula 1 para 2026.

La desobediencia en pista

Colapinto, con neumáticos blandos menos gastados (cinco vueltas menos que Gasly), mostró un ritmo superior. La lucha fue por el puesto 17, en un equipo Alpine que ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores con el A525, el peor auto de la temporada. A pesar de la orden desde boxes para no adelantar, Colapinto superó a Gasly en la primera curva, demostrando su espíritu competitivo.

Una fuente del equipo confirmó que la instrucción vino del muro de boxes, bajo la supervisión del director Steve Nielsen. Se especuló que Flavio Briatore, asesor ejecutivo, quiso probar la reacción del argentino, pero el descontento fue claro.

La reunión posterior

Después de la carrera, Colapinto se reunió con miembros del equipo, incluyendo a su ingeniero Stuart Barlow y Briatore. La charla se centró en las dos carreras consecutivas (Austin y México), sin conflictos mayores. «Se discutió internamente después de la carrera», indicó una fuente. Colapinto expresó su descontento por radio: «Él (Gasly) viene lento», pero luego se lo vio sonriente con Barlow y Briatore.

En un comunicado de Alpine, Colapinto afirmó: «Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando».

Futuro en la F1: ¿Cuándo se anuncia?

La continuidad de Colapinto como titular en 2026 es un secreto a voces. No se anunciará este miércoles en México, donde hay un evento promocional con Renault. La confirmación llegará en noviembre, posiblemente antes del Gran Premio de Brasil (9 de noviembre). Briatore anticipó la noticia positiva.

Evolución y perspectivas

Desde su debut en Alpine el 18 de mayo, Colapinto ha evolucionado pese a las desventajas (sin pretemporada y con un auto de 2023). En las últimas seis carreras, empató resultados con Gasly (seis mejores posiciones cada uno). El equipo mira al futuro con motores Mercedes en 2026.

El foco ahora está en el Gran Premio de México este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cierre de una temporada complicada.

