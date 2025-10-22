¿Doloroso secreto revelado sobre Juana Inés Morales, la jubilada desaparecida en Chubut junto a Pedro Kreder?

En medio de la intensa búsqueda de Juana Inés Morales, la jubilada desaparecida junto a Pedro Alberto Kreder en Chubut, se reveló un dato doloroso sobre su vida personal. Según informó el periodista Ignacio González Prieto en el programa Mediodía Noticias, Morales había enviudado por segunda vez en diciembre pasado y, poco después, inició una relación con Kreder.

Un nuevo capítulo en su vida

Juana Inés Morales, de 65 años, estaba tratando de recomponer su vida tras la pérdida de su esposo. «Ella estaba tratando de recomponer su vida, formar una nueva pareja», explicó González Prieto. Además, vivía con su madre de 95 años, lo que añade un contexto familiar complejo a la desaparición.

Las autoridades continúan la búsqueda intensiva en la zona de Chubut, donde ambos fueron vistos por última vez. No hay pistas concretas hasta el momento, y la familia de Morales expresa preocupación por su bienestar.

Este dato personal resalta la vulnerabilidad de Morales en un momento de transición emocional, y las investigaciones siguen abiertas para esclarecer lo sucedido.

