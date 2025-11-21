Una policía publicó videos en TikTok con el uniforme, desató un escándalo y la suspendieron

Un nuevo escándalo sacudió a la Policía de la Ciudad: una oficial identificada como Nicole Gabriela V. fue pasada a disponibilidad después de que se viralizaran videos en los que aparece jugando al pool y grabando contenidos para TikTok con el uniforme reglamentario.

Según se supo, la protagonista llevaba tres años en la fuerza pero se encontraba de licencia médica por “estatus convulsivo” cuando empezaron a circular los videos en las redes y estalló la polémica.

Los videos que desataron el escándalo

En al menos cuatro videos que se viralizaron en TikTok, se puede ver a dos mujeres -una de ellas la oficial pasada a disponibilidad- jugando al pool, vestidas con el uniforme de la Policía de la Ciudad, aunque sin distintivos que permitan identificarlas plenamente.

Las repercusiones por los videos, que superaron las 1000 visualizaciones entre los seguidores de la mujer, no se hicieron esperar: la joven fue apartada de sus funciones y, según pudo saber TN, seguramente será exonerada.

Qué dice la Policía sobre la conducta de la oficial

Desde la fuerza calificaron la conducta de la policía involucrada como “indecorosa” al considerar que “afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece”.

En este sentido, justificaron el pase a disponibilidad y explicaron que la medida busca “preservar el orden y la tranquilidad pública, así como los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688”.

Pasaron a disponibilidad a una Policía de la Ciudad por subir videos polémicos en redes sociales. (Foto: TN).

Qué dice el legajo de la oficial y cómo sigue la causa

Con poco más de tres años de antigüedad, la oficial quedó a la espera de una resolución definitiva.

En su legajo figura un “concepto regular” y su actitud fue considerada incompatible con la imagen que la Policía de la Ciudad busca proyectar.

Por ahora, la agente permanece suspendida y será la investigación interna la que determine si podrá volver a sus funciones o si será apartada de manera definitiva de la fuerza.