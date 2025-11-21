Leve crecimiento en el consumo de carne a pesar del aumento

El consumo de carne vacuna en octubre se ubicó en 49,1 kilos/habitante año, lo cual representa un aumento 3,2% con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con lo informado por Ciccra, mientras los precios se ubican muy por encima de la inflación.

El cálculo de la entidad surge de que la industria frigorífica produjo 2,635 millones de toneladas res con hueso (r/c/h) de carne en los primeros diez meses del año, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-octubre de 2024.

En cuanto a la demanda, las exportaciones retrocedieron 10,2% interanual entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo período del año pasado. “La caída se explicó por la brusca reducción de las compras que hizo China hasta el cierre del primer semestre del año”, según Ciccra.

De esta manera, el mercado interno absorbió 1,931 millones de tn r/c/h, marcando una recuperación de 4,4% interanual. «Con estos guarismos, el consumo per cápita llegó a 49,1 kilos/año en el décimo mes del año, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses. La mejora interanual fue de 3,2% (1,5 kg/hab/año)”, indica el reporte.

A pesar de la mejora, se trata de la segunda cifra más baja de los últimos 20 años. El peor registro se había dado en octubre del año pasado (47,3 kg/hab/año). En octubre de 2023, el consumo alcanzaba los 53,5 kg/hab/año.

Consumo e ingresos

Según el CEPA, «el descenso en el consumo interno de carne bovina está directamente asociado a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. En agosto, los salarios registrados del sector privado (INDEC) alcanzaron recién el nivel de noviembre de 2023 y en lo que va de 2025 acumulan una pérdida de 0,6% en su poder de compra”.

“En el caso del sector público, los salarios registran una caída acumulada del 13,2% respecto de noviembre de 2023. Esta evolución salarial limitada explica, en buena medida, la menor capacidad de consumo de los hogares y la consecuente contracción en la demanda de carne vacuna”, señala la consultora.

La Bolsa de Comercio de Rosario estima que el consumo per cápita se estima para el año 2025 en 49,6 kg de carne bovina, 45,5 kg de carne aviar y 17,7 kg de carne porcina.

“De esta manera, el consumo total de carnes rondaría los 113 kg por habitante en 2025, recuperándose un 3% interanual y realineándose con el promedio de los últimos años”, indica la entidad.

Precios en alza

El precio de la carne vacuna viene ganándole tanto a la carne porcina, como a la aviar y a la inflación general. En octubre, el precio de la carne bovina registró una suba mensual del 2,8% en octubre 2025 con respecto al mes anterior, mientras que la inflación se ubicó en 2,3%. En el acumulado de los 10 meses del año, se incrementó 37,5% y el Índice de Precios al Consumidor (INDEC) lo hizo en 24,8%.

Las carnes aviar como porcina aumentaron por debajo de la inflación en lo que va del año, con incrementos 21,9% y 12,7%, respectivamente, de acuerdo con cifras del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.