Así amanece Comodoro: nublado, sin viento fuerte y con una tarde agradable por delante

Comodoro Rivadavia vive este viernes 21 de noviembre una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y vientos leves, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La ciudad comenzó el día con 14.8°C, una humedad del 47% y viento del oeste a 12 km/h.

Para el transcurso del día, se espera una máxima de 21°C, con cielo nublado tanto durante la mañana como en la tarde. Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 14°C, con vientos leves del sector sureste.

El fin de semana se perfila con condiciones muy favorables. El sábado tendrá una máxima de 25°C, mientras que el domingo alcanzará los 24°C, con un notorio ascenso térmico. La próxima semana continuará con jornadas templadas para el miércoles, y la máxima podría trepar hasta los 26°C.