Close Menu
viernes, noviembre 21
Ciudad

Fin de semana largo sin bancos

Ni el viernes 21 ni el lunes 24 habrá atención presencial en entidades bancarias. Los servicios disponibles serán únicamente canales digitales, cajeros automáticos y puntos de retiro habilitados como supermercados.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

En Comodoro Rivadavia no habrá atención presencial en los bancos ni este viernes 21 ni el lunes 24, debido al fin de semana largo y al esquema de funcionamiento establecido por las entidades financieras. Durante ambas jornadas, los usuarios deberán operar exclusivamente a través de banca electrónica, homebanking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y los puntos de retiro habilitados, entre los que se encuentran supermercados y locales adheridos.

Desde las entidades recordaron que todas las operaciones habituales —como transferencias, pagos, consultas, envío de dinero y recargas— estarán disponibles de manera digital, por lo que se recomienda a los clientes realizar trámites con anticipación para evitar demoras.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad y estarán reabastecidos, aunque se aconseja utilizar también los puntos alternativos de extracción para reducir esperas y descongestionar las sucursales. Entre estos lugares se incluyen supermercados y comercios habilitados que permiten retirar efectivo al momento de realizar compras.

El servicio presencial volverá a la normalidad el martes 25, mientras que los canales electrónicos seguirán activos las 24 horas como de costumbre.

 

Share.

Related Posts