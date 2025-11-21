Fin de semana largo sin bancos

En Comodoro Rivadavia no habrá atención presencial en los bancos ni este viernes 21 ni el lunes 24, debido al fin de semana largo y al esquema de funcionamiento establecido por las entidades financieras. Durante ambas jornadas, los usuarios deberán operar exclusivamente a través de banca electrónica, homebanking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y los puntos de retiro habilitados, entre los que se encuentran supermercados y locales adheridos.

Desde las entidades recordaron que todas las operaciones habituales —como transferencias, pagos, consultas, envío de dinero y recargas— estarán disponibles de manera digital, por lo que se recomienda a los clientes realizar trámites con anticipación para evitar demoras.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad y estarán reabastecidos, aunque se aconseja utilizar también los puntos alternativos de extracción para reducir esperas y descongestionar las sucursales. Entre estos lugares se incluyen supermercados y comercios habilitados que permiten retirar efectivo al momento de realizar compras.

El servicio presencial volverá a la normalidad el martes 25, mientras que los canales electrónicos seguirán activos las 24 horas como de costumbre.