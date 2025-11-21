Expreso Rada Tilly modificó sus frecuencias durante el fin de semana largo

Expreso Rada Tilly comunicó una modificación temporal en sus horarios y frecuencias para el fin de semana largo de noviembre. La medida abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24, e implica cambios en el esquema habitual del transporte entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia.

Según detalló la empresa, tanto el viernes 21 como el sábado 22 las unidades circularán con horarios y frecuencias de día sábado, es decir, con una reducción respecto de los días hábiles. En tanto, el domingo 23 y el lunes 24 los servicios se prestarán con horarios y frecuencias de día domingo, modalidad que implica intervalos más amplios entre cada recorrido.