Expreso Rada Tilly modificó sus frecuencias durante el fin de semana largo

La empresa informó que del viernes 21 al lunes 24 de noviembre los servicios funcionarán con horarios especiales. Conocé cómo será la modalidad en cada jornada.
Expreso Rada Tilly comunicó una modificación temporal en sus horarios y frecuencias para el fin de semana largo de noviembre. La medida abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24, e implica cambios en el esquema habitual del transporte entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia.

Según detalló la empresa, tanto el viernes 21 como el sábado 22 las unidades circularán con horarios y frecuencias de día sábado, es decir, con una reducción respecto de los días hábiles. En tanto, el domingo 23 y el lunes 24 los servicios se prestarán con horarios y frecuencias de día domingo, modalidad que implica intervalos más amplios entre cada recorrido.

