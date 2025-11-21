Cayó en Buenos Aires un narco-terrorista uruguayo buscado por un atentado contra una fiscal y una mega causa internacional

En un operativo de alto impacto internacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad de Buenos Aires al uruguayo Luis Fernando Fernández Albin, un prófugo de alta peligrosidad acusado de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas y de haber coordinado un atentado con armas de fuego contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, referente en la lucha contra el crimen organizado en su país.
El detenido tenía vigente una notificación roja de Interpol, emitida a pedido de la Fiscalía Penal de Estupefacientes del Primer Turno de Montevideo, a cargo de la fiscal Angelita Romano. La captura se concretó tras una investigación conjunta entre autoridades argentinas, uruguayas y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
La pesquisa comenzó el 3 de octubre de 2025, cuando la DEA alertó que Fernández Albin —poseedor de amplios antecedentes penales y recientemente liberado de una prisión en Uruguay— había ingresado a la Argentina el 27 de junio y residía en un departamento del barrio de Flores. La investigación confirmó sus vínculos con el prófugo Sebastián Marset y su participación en la operación internacional “Nueva Era”, donde se incautaron cerca de dos toneladas de cocaína destinadas a Europa.
Con la intervención del Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini, y el trabajo coordinado con PROCUNAR y la Fiscalía Federal Nº3, la PFA montó un complejo sistema de vigilancia que incluyó videoseguimiento, triangulación de antenas y dispositivos GPS. El prófugo fue detenido en la vía pública, en Terrero al 100.
Tras la captura, se allanaron su domicilio y una cochera vinculada al sospechoso. Se secuestraron u$s 8.500, pesos argentinos y uruguayos, teléfonos celulares, joyas, documentación, tarjetas bancarias, un pasaporte argentino, licencias de conducir y la camioneta en la que se movilizaba.
En simultáneo, en Uruguay la Dirección de Drogas realizó cuatro allanamientos en Ciudad de la Costa y Montevideo. Allí se detuvo a su pareja, a la empleada de la vivienda y al hijo de ésta, además de secuestrar vehículos, celulares y documentación clave para la causa.
Fernández Albin, de 38 años, quedó detenido en Argentina a disposición de la Justicia Federal, acusado de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y a la espera del proceso de extradición a Uruguay.