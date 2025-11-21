Robó un iPhone, lo rastrearon por el GPS y terminó preso en minutos

Un hecho de hurto en grado de tentativa terminó este jueves con un joven detenido en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Seccional Quinta, que logró interceptar al sospechoso gracias a los datos aportados por la víctima y al rastreo en tiempo real del teléfono robado.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 del jueves 20 de noviembre, cuando el damnificado, dejó estacionado su vehículo en la intersección de Avenida Kennedy y Olavarría. Al descender a realizar una compra, observó cómo un joven salía del interior del rodado sin ejercer violencia, llevándose una mochila negra.

El hombre , siguió al ladrón y vio cómo descartaba la mochila tras sustraer un iPhone 15 negro, iniciando la huida a pie. En paralelo, dio aviso a un móvil policial que patrullaba la zona, aportando detalles físicos, de vestimenta y del recorrido del delincuente. Además, informó que el teléfono robado tenía GPS activo, por lo que podía monitorear su ubicación desde otro dispositivo.

Con esta información, la policía inició un rápido operativo que permitió localizar al sospechoso en Tres Sargentos 2882. Fue identificado como Tomás Alvarado (21), empleado municipal, quien al advertir la presencia policial arrojó el celular al suelo. El dispositivo fue secuestrado y entregado a su propietario bajo acta.

En el hecho intervino la Dra. Carolina Lovera del Ministerio Público Fiscal, junto a la Oficina Judicial a cargo de la Dra. Paula Cavaleiro. El juez penal de turno fue el Dr. Carlos Tesdesco, mientras que la actuación policial estuvo a cargo del Oficial Inspector Antieco Daniel F., con apoyo del Of. Ayte. Falcón (DPI). El lugar cuenta con cámaras de seguridad que serán incorporadas a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.