Calafate Rugby Club renovó su Comisión Directiva en su Asamblea Anual

Calafate Rugby Club llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, un encuentro clave para la vida institucional de la entidad deportiva, en el que se aprobaron las Memorias y Balances correspondientes a los ejercicios 2023–2024 y 2024–2025, además de concretarse la renovación de autoridades para el nuevo período de gestión.

La jornada comenzó con la lectura y presentación formal de los informes contables y administrativos, los cuales fueron sometidos a consideración de los socios presentes. Tras su evaluación, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad, paso fundamental para avanzar hacia la elección de la nueva conducción.

La flamante Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Rodolfo Ivancich

Vicepresidente: Luis María Pitra

Secretaria: Clara Murua

Secretaria de Actas: Agustina Vera Carrizo

Prosecretaria: Aldana Suárez

Tesorero: Gabriel Suárez

Protesorera: Laura Yáñez

Vocales:

1° Gabriel Tcharian

2° Cacho Catrilef

3° Carlos Leiva

4° Rubén Faisca

Revisores de Cuentas:

1° Jorge Arbos

2° Sebastián Ferreyra

Suplentes:

1° Miguel Sridi

2° Jorge Ruiz

3° Juan Manuel Pitra

La asamblea se desarrolló con total normalidad, dejando formalmente constituida la nueva conducción, que asumirá la responsabilidad de continuar fortaleciendo el crecimiento deportivo, institucional y social del club durante el próximo año.