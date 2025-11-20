Calafate Rugby Club realizó su Asamblea Anual y renovó autoridades

Se realizó ayer una nueva Asamblea General Ordinaria, instancia en la que se llevó adelante la lectura de las Memorias y Balances correspondientes a los ejercicios 2023–2024 y 2024–2025, junto con el correspondiente cambio de autoridades para el nuevo período de gestión.
Tras la presentación formal de los informes, los socios presentes aprobaron los estados contables y se procedió a la elección de la nueva Comisión Directiva, que quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Rodolfo Ivancich
Vicepresidente: Luis María Pitra
Secretaria: Clara Murua
Secretaria de Actas: Agustina Vera Carrizo
Prosecretaria: Aldana Suárez
Tesorero: Gabriel Suárez
Protesorera: Laura Yáñez
Vocales:
1° Gabriel Tcharian
2° Cacho Catrilef
3° Carlos Leiva
4° Rubén Faisca
Revisores de Cuentas:
1° Jorge Arbos
2° Sebastián Ferreyra
Suplentes:
1° Miguel Sridi
2° Jorge Ruiz
3° Juan Manuel Pitra
La asamblea se desarrolló con normalidad y dejó formalmente constituida la nueva conducción, que tendrá el desafío de continuar trabajando en el crecimiento deportivo, institucional y social del club durante el próximo año