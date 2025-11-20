Calafate Rugby Club realizó su Asamblea Anual y renovó autoridades

Se realizó ayer una nueva Asamblea General Ordinaria, instancia en la que se llevó adelante la lectura de las Memorias y Balances correspondientes a los ejercicios 2023–2024 y 2024–2025, junto con el correspondiente cambio de autoridades para el nuevo período de gestión.

Tras la presentación formal de los informes, los socios presentes aprobaron los estados contables y se procedió a la elección de la nueva Comisión Directiva, que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Rodolfo Ivancich

Vicepresidente: Luis María Pitra

Secretaria: Clara Murua

Secretaria de Actas: Agustina Vera Carrizo

Prosecretaria: Aldana Suárez

Tesorero: Gabriel Suárez

Protesorera: Laura Yáñez

Vocales:

1° Gabriel Tcharian

2° Cacho Catrilef

3° Carlos Leiva

4° Rubén Faisca

Revisores de Cuentas:

1° Jorge Arbos

2° Sebastián Ferreyra

Suplentes:

1° Miguel Sridi

2° Jorge Ruiz

3° Juan Manuel Pitra

La asamblea se desarrolló con normalidad y dejó formalmente constituida la nueva conducción, que tendrá el desafío de continuar trabajando en el crecimiento deportivo, institucional y social del club durante el próximo año