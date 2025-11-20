El Municipio refuerza la asistencia a las familias afectadas por el temporal de viento

La gestión del intendente Othar Macharashvili, continúa ejecutando un amplio operativo de acompañamiento y asistencia a las familias que resultaron afectadas por el fuerte temporal de viento registrado en la ciudad el pasado lunes.

Así lo explicó el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, quien manifestó que “desde el primer momento, y previendo la continuidad de las contingencias climáticas, el equipo municipal activó un trabajo conjunto entre Desarrollo Humano, Defensa Civil, el área de Perspectiva Social y los equipos de emergencia, coordinando intervenciones, relevamientos y acompañamientos directos en territorio”.

Del mismo modo, detalló que se actuó “desde el primer minuto, frente a más de 150 intervenciones y una gran cantidad de llamados telefónicos. Actualmente, se está ordenando la demanda para avanzar con las respuestas necesarias, teniendo en cuenta que estamos en un contexto complejo, dado que la emergencia ocurre sobre el cierre del año, con todo lo atinente a lo presupuestario, lo que nos obliga a reformular la estrategia de asistencia”.

“Los equipos municipales se encuentran realizando relevamientos domiciliarios, primero contactos telefónicos y verificaciones de cada situación para ordenar la demanda y avanzar con los acompañamientos correspondientes”, señaló y añadió que “a las consecuencias del viento se sumaron precipitaciones durante la semana, lo que generó nuevas intervenciones por voladuras de techos y daños estructurales en viviendas”.

Del mismo modo, Rivas indicó que “ya estamos articulando con los equipos de emergencia y los equipos sociales para abordar todas las situaciones que se han generado, marcando nuestras prioridades: familias numerosas, casos con condiciones de salud y situaciones que requieren atención urgente”.

Cabe destacar que, la asistencia se está definiendo en función de la urgencia y las necesidades de cada familia. Entre los elementos que se están entregando se incluyen materiales para cerramientos y reparaciones de techos, insumos como maderas y elementos de fijación y acompañamiento social para casos que requieren intervención inmediata.

“La idea es llegar a la próxima semana con todos los casos relevados y asistidos en el marco de nuestras posibilidades, para que las personas damnificadas puedan retomar su vida cotidiana”, dijo el secretario de Desarrollo Humano y Familia, quien además informó que “las personas que requieran acompañamiento pueden acercarse a Ameghino 556, donde podrán dejar una nota formal para que los equipos de emergencia habitacional y trabajo social realicen el relevamiento correspondiente”.