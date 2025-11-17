El viento arrancó el techo de un edificio en las 1008 Viviendas

Las consecuencias del temporal de viento que castiga a Comodoro Rivadavia continúan agravándose. En horas de la mañana de este lunes, vecinos del complejo 1008 Viviendas denunciaron la voladura completa del techo de uno de los edificios, dejando a varias familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

Según relataron los residentes, el fuerte ruido se escuchó desde varios metros a la redonda cuando una ráfaga superior a los 120 km/h desprendió por completo la estructura superior del bloque. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas