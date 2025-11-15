La sub 17 de la CAI campeón nacional

El equipo dirigido por César Villarroel (acompañado por el profesor Fausto Mesa) le ganó por penales 5 a 4 al conjunto de Atlético Rafaela de Santa Fe (0 a 0 en el tiempo regular), en el Predio Tita Mattiussi de Racing Club de Avellaneda, por la Final del Torneo Juvenil Sub 17 que organiza el Consejo Federal de AFA.

Convirtieron los penales por CAI: Lautaro Bustos, Lázaro Villegas, Mateo Hawrylak, Lautaro Ledesma y Simón Uribe. Rafaela malogró el 5to penal (pegó en el palo y salió).

La CAI no sólo felicitó a su equipo también a su rival en la final.

» ¡Felicitamos al elenco subcampeón Atlético de Rafaela y de manera especial a nuestros jugadores y cuerpo técnico quienes estuvieron a la altura del evento, como marca la historia del club, y son los merecidos CAMPEONES! Su dedicación, esfuerzo y pasión los llevaron a ser los mejores del torneo más importante que organiza el Consejo Federal de AFA con equipos de Primera División, Primera Nacional y Federal A.» , se indicó en las redes del club.