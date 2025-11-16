Un auto se prendió fuego en pleno semáforo de Palazzo

Un susto importante se vivió este sábado por la tarde en el barrio Prospero Palazzo, donde un Volkswagen Gol 1.6 verde terminó incendiándose tras un desperfecto mecánico. El hecho ocurrió cerca de las 17:10, sobre la colectora Dr. Mariano González, a la altura de la intersección con Tte. Vanesia.

El conductor del vehículo, SV(35), relató a la policía que mientras esperaba en el semáforo un automovilista le advirtió que el vehículo estaba perdiendo combustible. Al detenerse y abrir el capot para revisar, notó una manguera rota, momento en el que el motor comenzó a humean y, en cuestión de segundos, las llamas se propagaron rápidamente.

El personal policial, a cargo del Cabo 1° Diego Vullimin, llegó al lugar y solicitó la intervención de Bomberos. Los voluntarios trabajaron para sofocar el incendio, evitando que el fuego se extendiera a otras zonas.

No hubo heridos ni personas intoxicadas por inhalación de humo, y el incidente sólo dejó daños materiales en el vehículo.