Incendio de pastizales en el barrio Los Bretes

Este sábado por la noche, alrededor de las 20:15, personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en un incendio de pastizales registrado en la intersección de calle Morales y Dr. Poretti, en el barrio Los Bretes.

Según el parte policial, debido a la vegetación seca, el fuego se propagó con rapidez y alcanzó un amplio terreno, aunque sin afectar inmuebles cercanos ni generar riesgo para los vecinos. Tampoco se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, a cargo del Sargento Iglesias y el Cabo Alvarado, quienes realizaron tareas de sofocación para evitar que el foco se extendiera.

La intervención estuvo a cargo del oficial inspector Braian Aranda.