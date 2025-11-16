Vecinos de Km 17 reclamaron soluciones en una reunión de seguridad

Este sábado por la mañana, en la Sede Vecinal de Km 17, ubicada entre calles 7 y 8, se realizó una reunión de seguridad con la participación de autoridades municipales, policiales y residentes del sector, con el objetivo de abordar diversas problemáticas que afectan a la comunidad.

Del encuentro participaron la concejal Mariela Aguilar, el secretario de Control Urbano y Operativo Miguel Gómez, la vecinalista Silvia Gómez, el jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia Crio. My. Lucas Cocha, y el Crio. Insp. Raúl Pérez, entre otros referentes de la zona.

Durante la reunión, los vecinos expresaron una serie de preocupaciones que incluyen:

Presencia de perros agresivos y en estado de abandono, un problema recurrente que afecta la seguridad diaria.

Mal estado de las arterias, que dificulta la circulación y el acceso.

Necesidad de colocar badenes para mejorar el tránsito y reducir la velocidad.

Mayor iluminación pública, especialmente en sectores poco transitados.

Otros reclamos menores vinculados al mantenimiento del barrio.

Las autoridades presentes se comprometieron a gestionar soluciones a corto plazo junto a las áreas correspondientes. La reunión finalizó a las 12:45, con el compromiso de mantener un canal de diálogo abierto para avanzar en cada una de las demandas planteadas.