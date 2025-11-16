Semana del prematuro: habrán actividades para familias y profesionales de la salud

DESDE EL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE

Durante una semana se realizarán actividades abiertas a las familias y al personal de salud, con la participación de especialistas de distintas instituciones sanitarias de la ciudad en el marco de la Semana Mundial de la Prematurez. El objetivo es visibilizar los derechos de los bebés nacidos prematuramente, acompañar a sus familias y fortalecer el trabajo en red de los equipos de salud.

Con el lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger su futuro» sedesarrollará una semana dedicada a los bebés prematuros. Son los niños que nacen antes de las 37 semanas de gestación y en Argentina, representan aproximadamente el 9,1 % de los nacimientos, la prematurez continúa siendo una

de las principales causas de mortalidad neonatal en el país. Por ello cada año se realiza una semana de sensibilización sobre los bebés prematuros “Cada bebé prematuro es una historia de lucha y esperanza. Su atención requiere no sólo tecnología y recursos, sino también vínculos de afecto, acompañamiento familiar y trabajo interdisciplinario” expresó la Dra. Elena Acosta, Jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti”.

Al nacer los bebés tienen poco peso y necesitan cuidados específicos para su crecimiento “Es un momento difícil para las familias que tienen bebés prematuros,porque imaginan una realidad pos parto y se encuentran con otra situación, por eso desde el recurso humano tenemos que capacitarnos para acompañar el proceso de crecimiento” dijo la Dra. Acosta.

Una semana para sensibilizar y acompañar

La Semana del Prematuro es una oportunidad para conocer el trabajo de los profesionales de la salud del sector, capacitarse y celebrar a las familias que acompañan el crecimiento de sus hijos e hijas, y reforzar el compromiso colectivocon los derechos de los niños y niñas que comienzan su vida antes de tiempo.

Por eso el Hospital Regional con el acompañamiento de OSDE, Clínica del Valle y la Asociación Española de Socorros Mutuos realizarán actividades para las familias con propuestas educativas, charlas, talleres y encuentros que promueven la concientización, el acompañamiento y el compromiso comunitario con la primera infancia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL PREMATURO

Todas las actividades de la semana del prematuro será en el Auditorio de OSDE, enSarmiento N° 968.

Lunes 17 de noviembre de 13.30 a 16hs.

TALLER PARA FAMILIAS DE NIÑOS PREMATUROS “UNIDOS EN CADA

MOMENTO”: Del hospital al hogar

Disertantes: Lic. Melisa Ferrer, Enfermera Neonatal y Lic. Liliana Nancul junto a Julia Molina, Psicóloga del Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” (HRCR).

“Alimentación, sueño y comunicación: habilidades que construimos entre

todos” Disertantes: Lic. Natalia Dias, Fonoaudióloga y Lic. TO Noelia Alaniz integrantes del Equipo de seguimiento de prematuros y atención temprana del Hospital Regional

“Victor Manuel Sanguinetti” (HRCR).

Martes 18 de noviembre, a partir de las 14hs.

CURSO DE RCP PARA PADRES

Disertante: Dr. Maximiliano Rodríguez del Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” (HRCR).

Miércoles 19 de noviembre, a partir de las 12:30 a 16hs.

12:30 a 13hs. – Lunch

13hs. – “CALOSTROTERAPIA” Para personal de salud. A cargo del Sanatorio La Española, Lic. Priscila Gatica.

Taller/ capacitación “TALK” (hablamos) Disertantes: Dra. Sandra Sánchez Sandra y Dra. Liliana Cruz Utip Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” (HRCR).

Jueves 20 de noviembre, a partir de las 14 a 16hs.

PRESENTACIÓN “CONSULTORIO DE SEGUIMIENTO DE ALTO RIESGO”

El Servicio de Neonatología de la Clínica Del Valle, presenta su Consultorio de Seguimiento de alto riesgo, a cargo de Brenda Fiscina, Pediatra y Neonatóloga; María Verónica López, Fonoaudióloga; Paula Hervas, Kinesióloga y Salomé Inoberdoff, Terapista Ocupacional.

Viernes 28 de noviembre

CIERRE DE LA SEMANA DEL PREMATURO