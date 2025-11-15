Se avanza en un plan estratégico de seguridad para los vecinos de Km 17

El encuentro entre vecinos y autoridades Municipales y Policiales, se centró en la implementación de futuras herramientas para la seguridad del barrio. A su vez se habló de la sobrepoblación animal en la zona.

Este sábado sobre el mediodía, en la Asociación de Productores, donde funciona la vecinal de Km 17, se llevó a cabo una reunión que contó con la presencia del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la presidente de la Asociación de Productores y Forestadores, Silvia Gómez; la concejal, Mariela Aguilar; el Jefe de la Unidad Regional, comisario Mayor Lucas Cocha, y el jefe de la Subcomisaria de Palazzo, inspector Jorge Pérez.

Al respecto, Gómez explicó, que en el encuentro “se hicieron presentes los vecinos del sector, para hablar principalmente de seguridad y el trabajo policial, eje de donde surgieron algunas ideas”. Mientras que desde la órbita de la Municipalidad “hablamos de la sobrepoblación canina y los animales que andan sueltos y son agresivos. Inicialmente buscaremos tomar alguna medida con los propietarios y realizar charlas de concientización para evitar que los perros anden sueltos en la calle”, indicó.

Asimismo, se trataron soluciones alternativas a los problemas de tránsito, que durante la semana se comenzarán a implementar. “Los vecinos pidieron que en dos de las calles principales del barrio se coloquen lomos de burro, para reducir los excesos de velocidad”, concluyó Gómez.