Norma Lezana denunció persecución sindical y política tras el reclamo salarial en el Hospital Garrahan

La dirigente sindical Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), denunció una nueva avanzada de persecución política y sindical por parte de las autoridades del hospital y del gobierno nacional. En diálogo con ABC Radio de Comodoro Rivadavia, explicó que, aunque los trabajadores lograron una recomposición salarial del 61%, “el conflicto no está resuelto ni solucionado”.

“Estamos recibiendo sanciones y sumarios. Esto es un castigo a quienes defendimos el hospital, a los trabajadores y sobre todo a las mujeres que encabezamos las luchas”, sostuvo Lezana.

La dirigente vinculó las sanciones con una serie de ataques mediáticos, particularmente con la violenta entrevista de Eduardo Feinmann, donde —según describió— se ejerció violencia simbólica, verbal y de género.

“No puede gozar de impunidad. No solo por mí, sino porque no le debe pasar a nadie”, afirmó.

Anunció que presentarán acciones legales y solicitaron derecho a réplica, con el acompañamiento de su equipo jurídico y una comisión de abogados que evalúa denunciar persecución política.

“Feinmann no actúa solo”

Lezana fue tajante al señalar que el hostigamiento “es parte de una misma línea política”.

“Feinmann no actúa solo. Hay comunicadores que reciben la orden de descalificar a los dirigentes sindicales que se ponen al frente de las luchas. Nos quieren bajar, disciplinar, ejemplificar”, expresó.

La secretaria general del Garrahan remarcó que la lucha que encabezaron fue una de las más amplias en la historia del hospital, con unidad entre profesionales, técnicos y familias de pacientes.

“Logramos que el Garrahan se convierta en una causa nacional. Mostramos que había 40 mil millones de pesos en fondos de inversión mientras el personal cobraba salarios miserables”, recordó.

Asamblea y cabildo abierto

Frente a la nueva embestida, los trabajadores están convocando una asamblea el próximo martes y un cabildo abierto este jueves a las 16 en el hall del hospital.

“Nos organizamos para responder jurídicamente, pero también para seguir articulando con todos los sectores. Esto no es solo por el Garrahan: es por los jubilados, por la discapacidad, por la universidad. Hay muchos derechos negados”, señaló Lezana.

La referente gremial cerró la entrevista con un mensaje de serenidad y experiencia, pese a los ataques:

“Soy trabajadora de salud, educadora en diabetes, y aprendí a construir en equipo, pacíficamente, pero sin dejar de reclamar. Vi en Feinmann a alguien desbordado, con mucha violencia. Lo importante es no responder con lo mismo”.