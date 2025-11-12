La inflación fue del 2.3%, un 31.3% interanual

El INDEC dio a conocer que los precios al consumidor (IPC), la inflación, treparon un 2,3% en octubre de 2025 respecto de septiembre y 31,3% interanual. Acumularon un alza de 24,8% los primeros diez meses del año

En la Patagonia y Gran Buenos Aires fue de 2.4%

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.213.798,81 para superar el umbral de pobreza en octubre de 2025: 3,1% más que el mes previo y 23,0% interanual

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones excepto en Patagonia, donde la mayor fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles