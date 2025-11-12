Comodoro: iniciaron expurgo de expedientes en juzgados laborales

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut informó que, en el marco del proceso de traslado de organismos al edificio de Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, se ha iniciado el lunes 10 de noviembre el procedimiento de expurgo de expedientes correspondientes a remanentes de juzgados de instrucción.

Se trata, en todos los casos, de pre archivos de los juzgados laborales que se encontraban en el edificio de calle Hipólito Yrigoyen de Comodoro Rivadavia, cuya depuración fue autorizada a través de distintos Acuerdos Plenarios del STJ, siguiendo los procedimientos establecidos para ingresar al mencionado proceso de expurgo.

El material corresponde a causas que fueron tramitadas décadas atrás y que han perdido su valor jurisdiccional y no revisten carácter histórico.

El procedimiento se encuentra definido por una serie de pasos previamente cumplidos hasta llegar a su destrucción, entre los que se encuentra la publicación de avisos en el Boletín Oficial y diarios de circulación zonal durante 3 días corridos, a través de los cuales se anuncia el expurgo, especificando secretaría o dependencia y años de las causas, garantizando el derecho de las partes a oponerse o a solicitar el desglose del material dentro de un plazo establecido, siendo en esta ocasión todos expedientes con sentencia definitiva y con más de 20 años de guarda en su mayoría

Una vez iniciado el proceso, se procede al acopio y posterior destrucción del mismo, siendo inexacto que para tal fin el mismo sea incinerado. Por el contrario, ante el gran volumen de papel que conlleva el presente expurgo, se ha contratado a una empresa para realizar el reciclado del mismo, previo triturado de la documentación.

Las tareas se extenderán a lo largo de la presente semana y se prevé su continuidad hasta el próximo miércoles 19 de noviembre.