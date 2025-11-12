¡Karina Jelinek confiesa: ¿Hace cuánto le gustan las mujeres? La reacción que dejó boquiabierto a Marley!

La influencer Karina Jelinek aceptó la invitación del conductor Marley para unirse a su programa de viajes y juntos visitaron China. Durante el viaje, exploraron atractivos turísticos, se tomaron fotos y probaron comidas exóticas. Sin embargo, la convivencia no fue perfecta: una pregunta incómoda de los televidentes generó tensión.

Marley, siguiendo las consultas del público, le preguntó a Jelinek hace cuánto tiempo le gustan las mujeres. Aunque no era una pregunta personal del conductor, la reacción de la morocha fue de sorpresa total.

«Mmm, esa pregunta… Me gusta divertirme», respondió Jelinek, cambiando rápidamente de tema para evitar profundizar.

En la charla, la influencer también confirmó su deseo de ser madre. «Sigo firme en eso», afirmó. Además, habló de su trabajo actual: «Trabajo en las redes, tengo mi cápsula de ropa interior y hago desfiles».

Este viaje, que combinó aventura y momentos personales, destaca la popularidad de Jelinek en el mundo digital y su capacidad para manejar situaciones inesperadas.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/11/12/la-reaccion-de-karina-jelinek-cuando-marley-le-pregunto-hace-cuanto-le-gustan-las-mujeres/