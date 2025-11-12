¡Messi titular! El once ideal de la Selección Argentina para el amistoso contra Angola

La Selección Argentina cierra el 2024 con un amistoso inédito este viernes a las 13:00 (hora local) contra Angola en Luanda. Este partido, único en la fecha FIFA, llega tras una gira complicada por trámites sanitarios y bajas en el plantel.

Novedades en la formación

En la portería, Gerónimo Rulli del Olympique de Marsella será titular, reemplazando a Emiliano «Dibu» Martínez, quien descansa para dar minutos a suplentes. Walter Benítez, con poca actividad en el Crystal Palace, podría entrar desde el banco.

En defensa, las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña permiten que Juan Foyth juegue de lateral derecho y Nicolás Tagliafico de izquierdo. En el centro, Cristian Romero y Nicolás Otamendi mantienen su lugar.

El mediocampo contará con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso. La baja de Enzo Fernández por un edema óseo en la rodilla lo obligó a descansar para el Mundial 2026. Franco Mastantuono, con pubalgia, no viajó.

Messi, la estrella en África

En ataque, Lionel Messi arranca de titular junto a Lautaro Martínez. El público africano ansía verlo en acción. José Manuel «Flaco» López y Joaquín Panichelli esperan en el banco.

El posible once de Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Este encuentro será una despedida emocionante del año para la Albiceleste.

