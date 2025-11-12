Close Menu
miércoles, noviembre 12
Deportivas

¡Messi titular! El once ideal de la Selección Argentina para el amistoso contra Angola

Anibal GomesBy No hay comentarios2 Mins Read

 La Selección Argentina cierra el 2024 con un amistoso inédito este viernes a las 13:00 (hora local) contra Angola en Luanda. Este partido, único en la fecha FIFA, llega tras una gira complicada por trámites sanitarios y bajas en el plantel.

Novedades en la formación

En la portería, Gerónimo Rulli del Olympique de Marsella será titular, reemplazando a Emiliano «Dibu» Martínez, quien descansa para dar minutos a suplentes. Walter Benítez, con poca actividad en el Crystal Palace, podría entrar desde el banco.

En defensa, las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña permiten que Juan Foyth juegue de lateral derecho y Nicolás Tagliafico de izquierdo. En el centro, Cristian Romero y Nicolás Otamendi mantienen su lugar.

El mediocampo contará con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso. La baja de Enzo Fernández por un edema óseo en la rodilla lo obligó a descansar para el Mundial 2026. Franco Mastantuono, con pubalgia, no viajó.

Messi, la estrella en África

En ataque, Lionel Messi arranca de titular junto a Lautaro Martínez. El público africano ansía verlo en acción. José Manuel «Flaco» López y Joaquín Panichelli esperan en el banco.

El posible once de Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Este encuentro será una despedida emocionante del año para la Albiceleste.

Fuente: https://tn.com.ar/deportes/futbol/2025/11/12/con-messi-de-titular-el-posible-equipo-de-la-seleccion-argentina-para-el-ultimo-amistoso-del-ano-ante-angola/

Share.

Related Posts