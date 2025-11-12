La UNPSJB celebrará la asunción de sus nuevas autoridades para el período 2025-2029

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) convocó a los medios de comunicación y a la comunidad universitaria a participar de la ceremonia de asunción de sus nuevas autoridades para el período 2025-2029.

El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre a las 16 horas, en el Aula Magna “Prof. Eduardo Cabezas” de la Ciudad Universitaria en Km 4, Comodoro Rivadavia.

Durante el acto, asumirán sus funciones el rector electo, Ab. Rubén Gustavo Fleitas, y la vicerrectora, Dra. Ing. Adriana Mabel Pajares, quienes fueron elegidos por la Asamblea Universitaria para conducir la institución durante los próximos cuatro años.

La rectora saliente, MSc. Antonia Lidia Blanco, extendió una invitación especial a la prensa y a la comunidad educativa para presenciar este importante acto institucional, que marca una nueva etapa en la vida académica y política de la Universidad.