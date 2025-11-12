¡Johnny Depp deslumbra en la premiere argentina de su nueva película: fotos con estrellas!

Johnny Depp llegó a Argentina para presentar «Modigliani, tres días en Montparnasse», su segunda película como director. La premiere se realizó en un shopping del barrio de Saavedra, donde el actor de Hollywood caminó la alfombra roja rodeado de famosos locales.

Entre las celebridades argentinas que asistieron estuvieron Julieta Ortega, Joaquín Levinton, Panam, El Chavo Fucks, Iván Noble, Verónica Lozano y Jimena Cyrulnik, entre otros. El evento fue un encuentro de estrellas del cine y la televisión.

Esta visita marca un regreso triunfal de Depp al país, destacando su talento detrás de cámaras.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/11/11/johnny-depp-esta-en-la-premiere-argentina-de-su-ultima-pelicula-las-fotos-de-un-evento-repleto-de-famosos/