¡Black Friday 2025: Fecha, marcas y tips para no perderte las mejores ofertas!

El Black Friday 2025 en Argentina ya tiene fecha oficial. El evento comenzará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre, ofreciendo un fin de semana largo repleto de promociones para dar el puntapié inicial a las compras navideñas.

Tanto las tiendas físicas como los comercios electrónicos participarán de esta edición, con descuentos en una amplia variedad de productos y servicios.

Marcas Confirmadas para el Black Friday 2025

De acuerdo con el sitio oficial del evento, los consumidores podrán encontrar ofertas en marcas líderes de distintos rubros. Algunas de las confirmadas son:

Tecnología y Electrodomésticos: Samsung, Lenovo, Whirlpool, Zebra.

Moda y Deportes: Nike, Puma.

Supermercados y Hogar: Carrefour, La Anónima Online.

Viajes y Turismo: LATAM, JetSMART, Almundo, Marriott Bonvoy, Nh Hoteles.

Otros: FOREO Sweden (belleza) y Puppis (mascotas).

Esto significa que habrá oportunidades con descuentos en tecnología, moda, viajes, hogar y más durante estos cuatro días.

¿Por qué se llama «Black Friday»? El Origen del Nombre

La historia detrás del nombre «Viernes Negro» tiene varias teorías, pero una es la más aceptada:

Origen Moderno: El término se popularizó en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, en los años 50 . La policía local usaba «Black Friday» para describir el caos que generaba la gran afluencia de compradores y fanáticos del fútbol americano que llegaban a la ciudad después del Día de Acción de Gracias.

Expansión: La expresión apareció por primera vez en medios formales en 1966, pero fue The New York Times en 1975 quien la popularizó a nivel masivo, asociándola definitivamente con el día de grandes descuentos.

Con el auge de Internet, el Black Friday se transformó en un fenómeno global. Las ventas online baten récords año tras año, y para el 2025 se espera que esta tendencia continúe en alza, consolidando al evento como el más importante del calendario de compras.

