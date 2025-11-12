Chuki siendo Chuki: salió en libertad condicional, robó dos televisores y volvió a caer

Un hombre de 35 años, identificado por las iniciales M.C.A.,(Chuki) fue aprehendido por personal de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia tras protagonizar un robo en grado de tentativa ocurrido el lunes 10 de noviembre a las 17:42 horas.

Según el parte policial, el individuo —que se encontraba en libertad condicional tras cumplir una condena anterior— fue sorprendido cuando intentaba huir con dos televisores y una bolsa con pertenencias sustraídas del domicilio de una vecina de 78 años, ubicado en Bouchardo N° 17.

El hecho y la rápida intervención

Un testigo ocular alertó a la policía al observar al sujeto salir del lugar con los objetos robados. Los efectivos, que llegaron rápidamente al sitio, lograron interceptarlo en la intersección de Bouchardo y Avenida 13 de Diciembre, donde fue reconocido por la víctima y detenido de inmediato.

En su poder se secuestraron los elementos sustraídos:

Un televisor RCA de 42 pulgadas,

Un televisor Philips de 42 pulgadas,

Un control remoto,

Una bolsa con pertenencias personales.

El Ministerio Público Fiscal fue notificado del hecho, disponiendo que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial hasta la celebración de la audiencia de control de detención, cuya hora será confirmada en las próximas horas.

Los elementos recuperados fueron fotografiados y restituidos a la damnificada.