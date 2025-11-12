¡Escándalo en Roblox! Demandan a la plataforma por no proteger a los niños

Roblox, la popular plataforma de videojuegos para niños y adolescentes, enfrenta una demanda por fallar en proteger a los menores. La acción judicial, presentada esta semana en Estados Unidos, acusa a la empresa de engañar a los padres sobre sus medidas de seguridad y permitir que depredadores sexuales operen en su comunidad virtual.

La demanda y las acusaciones

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que Roblox priorizó las ganancias sobre la seguridad infantil, ignorando leyes de protección en línea. La demanda cita prácticas engañosas y un entorno propicio para grooming y explotación sexual.

Demandaron a Roblox por no proteger a los chicos en su plataforma. (Foto: GeminiAI)

Se mencionan casos donde menores fueron contactados por adultos, sufriendo chantaje o abuso. Grupos como 764 usan Roblox para identificar y extorsionar a jóvenes. La empresa reforzó controles solo tras denuncias e informes como el de Hindenburg Research, que describió la plataforma como un «paraíso para pedófilos».

Texas no es el único: Luisiana, Kentucky y Florida presentaron demandas similares, calificando a Roblox como un «terreno de caza» para abusadores.

Respuesta de Roblox

Eric Porterfield, director de Políticas de Comunicación, negó las acusaciones: «Estamos decepcionados… optó por una demanda basada en tergiversaciones». Afirmó que implementaron más de 145 medidas de seguridad este año, incluyendo verificaciones de edad con ID o escaneo facial, y IA para detectar riesgos.

Bloqueo en Argentina

En Buenos Aires, el Ministerio de Educación bloqueó Roblox en redes escolares tras una denuncia de grooming. La medida refuerza la seguridad digital, con filtros, antivirus y protocolos contra ciberacoso.

Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas de la Ciudad tras una denuncia por grooming.

Familias e instituciones pueden solicitar bloqueos de sitios riesgosos.

Este caso destaca la necesidad de proteger a los menores en línea.

