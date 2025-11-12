Messi y De Paul aterrizan en Valencia: un desfile de lujo con Prada y Celine.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los jugadores más estilosos de la Selección Argentina, ya se encuentran en Valencia, España, para concentrar de cara al próximo amistoso contra Angola. Al desembarcar, ambos futbolistas, que también son compañeros en el Inter de Miami, lucieron outfits urbanos que tuvieron a sus bolsos de diseñador como los grandes protagonistas.

El look de Messi: Elegancia urbana con un bolso Prada

La Pulga eligió un conjunto cómodo pero con mucho estilo: una remera negra holgada, una camisa a cuadros amarilla y negra, y un pantalón de vestir gris. Sin embargo, el detalle que acaparó todas las miradas fue su bolso de viaje.

Messi, conocido por su preferencia por marcas como Louis Vuitton y Hermès, esta vez optó por un modelo negro de Prada. Este bolso, confeccionado en piel de alta calidad, tiene un valor estimado de 3.700 euros.

El look de De Paul: Un toque de color con Celine

Por su parte, Rodrigo De Paul armó un look chic combinando una clásica remera blanca con un pantalón de sastre negro con rayas blancas. Para darle un toque único y colorido, eligió un bolso de viaje de la casa francesa Celine.

El modelo, de un llamativo estampado multicolor, se robó el protagonismo. Bolsos similares de esta marca tienen un precio de referencia de unos 1.850 euros.

Reacción en las redes sociales

De Paul compartió una foto del dúo en Instagram con la frase: “Con la ilusión intacta. Otra vez en casa”, acompañada de emojis de corazones celestes y blancos. La publicación rápidamente superó los miles de “me gusta” y se llenó de comentarios elogiosos de los fanáticos, quienes destacaron el estilo y la complicidad de la dupla.

