La momia del Niño del Aconcagua regresa a Mendoza: ¿Dónde y cuándo se podrá visitar?

En un hecho histórico, la momia conocida como «El Niño del Aconcagua» regresó a Mendoza después de más de cuatro décadas de permanecer bajo custodia del CONICET en la Ciudad de Buenos Aires. Los restos del niño inca, de aproximadamente 8 años, ahora descansan en el Museo Cornelio Moyano, en un espacio creado especialmente para su conservación.

Un viaje de más de 40 años

La historia del Niño del Aconcagua comenzó en 1985, cuando fue descubierto por un grupo de andinistas en lo alto de la montaña más alta de América. Desde entonces, y para permitir su estudio y preservación, la momia fue conservada en un freezer del CONICET.

El traslado actual no es su destino final, sino una etapa crucial en un proceso de «reparación histórica» que culminará con su regreso definitivo a la montaña sagrada.

¿Se puede visitar la momia?

No. A diferencia de lo que sucede con los «Niños del Llullaillaco» en el museo de Salta, la sala donde se encuentra el Niño del Aconcagua permanecerá cerrada al público.

Las autoridades explicaron que esta decisión respeta las tradiciones y la sensibilidad cultural de las comunidades indígenas. El espacio, llamado «Gualtach Caye», es un lugar de descanso digno y sin exposición, hasta su retorno final a la montaña.

Un espacio especial y un futuro sagrado

En el Museo Moyano se construyó una sala con un control estricto de temperatura y condiciones ambientales para evitar cualquier tipo de deterioro de los restos.

El objetivo final, que se concretará en los próximos meses, es devolver al niño a la «Walta sagrada del Aconcagua», el lugar donde fue hallado y donde, siglos atrás, fue depositado como una ofrenda. Este acto es considerado por las comunidades originarias como un reconocimiento vital a su patrimonio y tradiciones.

