Accidente aéreo en el GP de Brasil: monoplaza voló sobre dos coches

El joven piloto brasileño Naim Saleh, de 15 años, protagonizó un espectacular incidente durante una carrera de F4 en el circuito de Interlagos. El accidente múltiple involucró a tres monoplazas, pero afortunadamente todos los pilotos sufrieron solo lesiones leves.

SÃO PAULO. – El fin de semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Interlagos estuvo marcado por un espectacular y preocupante accidente durante una de las carreras de la categoría Fórmula 4. El piloto brasileño Naim Saleh, de apenas 15 años, protagonizó un impactante incidente que dejó en evidencia los riesgos del automovilismo, pero también la efectividad de los sistemas de seguridad.

El hecho ocurrió en la famosa curva «S de Senna», el mismo lugar donde horas después el piloto Gabriel Bortoletto tendría un fuerte impacto en la carrera principal de F1.

El accidente: un monoplaza que voló

Durante la competencia de la F4 Brasil, el automóvil de Saleh se descontroló, despegó por los aires y completó una vuelta completa antes de aterrizar directamente sobre otro monoplaza. El accidente fue múltiple, involucrando también a los pilotos Ciro Sobral y al argentino Federico Díaz, de 17 años.

La organización de la categoría confirmó que los tres pilotos fueron atendidos de inmediato por el equipo médico del Gran Premio y que todos presentaron solo lesiones leves.

El piloto sale a dar su parte: «Salió volando pero está todo bien»

Horas después del susto, el propio Naim Saleh utilizó sus redes sociales para calmar a sus seguidores. Compartió una imagen con su mano enyesada junto a un mensaje despreocupado: «Salió volando pero está todo bien».

Los reportes oficiales destacaron que el sistema de seguridad «Halo», esa estructura en forma de U que protege la cabeza del piloto, fue crucial para evitar consecuencias más graves, especialmente cuando el monoplaza de Saleh aterrizó sobre el de Christian Helou, quien resultó ileso.

A pesar del espectacular accidente, el joven Saleh, considerado una de las promesas del automovilismo brasileño, pudo continuar con su agenda en el circuito y fue visto tomándose fotos con sus seguidores.

