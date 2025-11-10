Arqueólogos descifran el enigma de los 5.000 agujeros ancestrales en Perú

Un equipo internacional de científicos determinó que el enigmático sitio, conocido como la «Banda de Agujeros», fue utilizado como un centro de intercambio y registro de bienes en la era preincaica. El estudio empleó drones y análisis de sedimentos para descifrar el propósito de estas cavidades.

PERÚ. – Durante casi un siglo, las miles de cavidades perfectamente alineadas en la ladera del Monte Sierpe, en el valle de Pisco, han sido uno de los grandes enigmas de la arqueología sudamericana. Ahora, una investigación publicada en la revista «Antiquity» revela la probable función de esta misteriosa estructura.

El estudio, realizado por un equipo de universidades de Australia, Estados Unidos y Perú, concluye que los más de 5.000 agujeros fueron excavados para crear un espacio destinado al almacenamiento y registro de productos, funcionando como un primitivo pero sofisticado centro administrativo y comercial.

Tecnología Moderna para un Misterio Ancestral

Para descifrar el propósito del sitio, los investigadores liderados por el arqueólogo Jacob Bongers de la Universidad de Sídney, utilizaron drones con cámaras de alta resolución para mapear con precisión la estructura completa.

Posteriormente, analizaron microscópicamente los sedimentos extraídos de las cavidades, donde encontraron pistas cruciales: polen de maíz, restos de juncos y fibras vegetales asociadas a la cestería tradicional andina.

La Conexión con el Sistema de Contabilidad Inca

Uno de los hallazgos más significativos fue la similitud entre la disposición de los agujeros y la estructura de un «quipu» inca, el sistema de cuerdas y nudos utilizado para contar y administrar.

«El arreglo de Monte Sierpe es similar al de al menos un quipu inca recuperado en el mismo valle», destacó la investigación, sugiriendo que este sitio pudo ser un precursor de ese sistema de registro.

El Monte Sierpe está ubicado en un punto estratégico, cerca de antiguas rutas prehispánicas y centros administrativos, lo que respalda la teoría de que fue un núcleo para la actividad social y el intercambio de bienes a gran escala.

Un Misterio que No Está Completamente Resuelto

Aunque este estudio representa el avance más importante en décadas, los investigadores reconocen que aún quedan preguntas por responder. Una de las grandes incógnitas es por qué no se ha encontrado una estructura similar en ninguna otra parte de la región andina.

Para Bongers, «estos agujeros son una tecnología social que reunió a la gente y luego se transformó en un sistema de contabilidad a gran escala bajo el Imperio inca». El equipo planea continuar con las excavaciones para afinar la datación y comprender mejor las funciones específicas que tuvo este lugar único.

