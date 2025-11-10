Strapless y lentes de sol: el look de Luisana Lopilato que conquistó las redes

La actriz compartió en sus redes sociales un elegante outfit durante su estadía en Madrid, combinando un vestido terracota con accesorios de oro y gafas de sol que se robaron todas las miradas.

MADRID. – Luisana Lopilato sigue conquistando las redes sociales con sus elecciones de moda. En su más reciente publicación, la actriz argentina presentó el que ella misma describió como «el look más preguntado del viaje»: un sofisticado vestido strapless color terracota que inmediatamente se llenó de elogios y comentarios de sus seguidores.

El diseño, drapeado desde el centro, logró una silueta elegante y femenina que Lopilato complementó a la perfección con accesorios cuidadosamente seleccionados.

Los detalles del outfit exitoso

El look que cautivó a sus seguidores incluyó elementos clave que marcaron tendencia:

Vestido: Modelo strapless color terracota con drapeado central.

Gafas de sol: Elegantes lentes cuadrados con marco beige y cristales marrón oscuro.

Accesorios: Joyería dorada includingo dos cadenas de diferentes largos, aros tipo argolla, un brazalete y reloj metálico.

Maquillaje: Base ligera de acabado natural, rubor en tonos durazno y labios nude con brillo.

Cabello: Llevado suelto con ondas suaves y desenfadadas.



La publicación, donde se la ve posando con naturalidad, acumuló rápidamente miles de «me gusta» y comentarios admirando su estilo.

Otro look destacado: el crop top tejido con botones dorados

En la misma serie de publicaciones sobre su viaje a Madrid, Luisana había compartido previamente otro outfit que también generó gran engagement. Se trató de un crop top tejido negro sin mangas, adornado con llamativos botones dorados en forma de sol.

Esta prenda la combinó con un jean celeste de corte recto y efecto gastado, accesorios plateados y un llamativo esmalte rojo en sus uñas que aportó un contraste perfecto al conjunto.

Ambas elecciones demuestran el versátil estilo de la actriz, que sabe transitar con igual soltura desde looks sofisticados hasta propuestas más casuales pero igualmente trendy.

