Sábado nublado y con leve inestabilidad en Comodoro: el domingo vuelve el calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado Comodoro Rivadavia amaneció con 18.4°C, humedad del 37% y cielo parcialmente nublado con precipitaciones a la vista.

El viento sopla desde el sector sur a 15 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1013.4 hPa, con visibilidad plena de 30 km.

Durante la jornada, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana y completamente cubierto hacia la tarde, aunque con baja probabilidad de lluvias (0 a 10%). La temperatura máxima será de 16°C, y las ráfagas podrían alcanzar los 30 km/h del sudeste.

El domingo, en tanto, traerá mejores condiciones: el SMN anticipa una máxima de 24°C con viento leve del norte, ideal para actividades al aire libre antes de un lunes cálido y ventoso.

Pronóstico extendido: