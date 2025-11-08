Close Menu
sábado, noviembre 8
Sábado nublado y con leve inestabilidad en Comodoro: el domingo vuelve el calor

El SMN pronostica una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lloviznas aisladas. El domingo la temperatura trepará hasta los 24°C, con viento leve del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado Comodoro Rivadavia amaneció con 18.4°C, humedad del 37% y cielo parcialmente nublado con precipitaciones a la vista.
El viento sopla desde el sector sur a 15 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1013.4 hPa, con visibilidad plena de 30 km.

Durante la jornada, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana y completamente cubierto hacia la tarde, aunque con baja probabilidad de lluvias (0 a 10%). La temperatura máxima será de 16°C, y las ráfagas podrían alcanzar los 30 km/h del sudeste.

El domingo, en tanto, traerá mejores condiciones: el SMN anticipa una máxima de 24°C con viento leve del norte, ideal para actividades al aire libre antes de un lunes cálido y ventoso.

Pronóstico extendido:

  • Domingo: Mín. 10°C / Máx. 24°C ☀️

  • Lunes: Mín. 17°C / Máx. 25°C ️

  • Martes: Mín. 18°C / Máx. 19°C ️

  • Miércoles: Mín. 14°C / Máx. 21°C ️

  • Jueves: Mín. 12°C / Máx. 22°C ️

  • Viernes: Mín. 13°C / Máx. 19°C ️

