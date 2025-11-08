Close Menu
sábado, noviembre 8
Ciudad

Buscan los audífonos de Luciano

Los dispositivos fueron extraviados en la Escuela Domingo Savio, turno mañana. La familia solicita ayuda para encontrarlos, ya que pueden confundirse fácilmente con auriculares comunes.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

Una familia de Comodoro Rivadavia lanzó una búsqueda  para recuperar los audífonos de Luciano, un estudiante de la Escuela Domingo Savio (turno mañana) que perdió recientemente sus dispositivos de audición.

A través de un aviso difundido en redes sociales, los familiares advirtieron que los audífonos pueden confundirse con auriculares comunes, por lo que apelan a la colaboración de la comunidad para su devolución.

Los audífonos son similares a los que se muestran en la imagen compartida en redes, y se extraviaron en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Quienes puedan aportar información o hayan encontrado los dispositivos, pueden comunicarse al teléfono 2974-033877.

Share.

Related Posts