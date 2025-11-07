Sin novedades a más de un mes de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder

A más de un mes de la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, las familias siguen sin recibir novedades sobre el paradero de la pareja, desaparecida a comienzos de octubre en Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen el operativo activo en la zona donde fue hallada la camioneta en la que se trasladaban.

Fuentes policiales confirmaron que este jueves se retomaron los rastrillajes con la participación de perros especializados en detección de restos humanos (RH), concentrando el trabajo en el área de la escombrera municipal y sectores aledaños al lugar donde apareció el vehículo.

“Sigue todo igual, no han aparecido novedades de ningún tipo. Por eso se sigue buscando”, señalaron desde el entorno familiar en diálogo con Radio LU4.

La búsqueda, que ya lleva más de cuatro semanas, se ha extendido por tierra y aire, con la intervención de distintas divisiones de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el Ministerio Público Fiscal.

Consultados por este medio, familiares de Kreder aseguraron que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

“Siempre va a ser esa la esperanza. No vamos a desistir nunca de eso. Nosotros al menos no”, expresaron.

El trabajo constante ha generado un importante desgaste emocional en el entorno. “Hace dos días ya que no estoy yendo yo. Es muy desgastante; los turnos de la policía son de ocho horas, pero la familia está todo el día pendiente”, relató una de las allegadas.

La investigación continúa

En las últimas horas trascendió la posibilidad de que una de las familias evalúe incorporar investigadores privados, ante la falta de resultados concretos. “No estaba en conocimiento de eso”, respondió unBotha consultado al respecto, aunque no descartó que se trate de una medida paralela al trabajo judicial.

Por el momento, la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, mientras se analizan nuevas líneas de investigación y se espera el resultado de peritajes complementarios.