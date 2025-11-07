WhatsApp lanzará un «antivirus» para chats: Detectará estafas al instante

WhatsApp está desarrollando una nueva herramienta que centralizará las opciones de seguridad. Llamada «Configuraciones de seguridad estrictas», su objetivo es proteger a los usuarios con un solo clic, sin necesidad de configuraciones manuales y complejas.

Esta función reunirá en un único botón una serie de controles que actualmente están dispersos en los ajustes de la aplicación. Al activarla, el usuario limitará automáticamente la interacción con contactos desconocidos y reducirá la exposición a estafas y descargas peligrosas.

La herramienta, que se encuentra en fase de desarrollo y aún no está disponible para todos los usuarios, representa un cambio en la estrategia de WhatsApp para combatir el aumento de fraudes digitales.

¿Cómo Funcionará?

Al activar la opción en el menú de configuración, la aplicación aplicará automáticamente varias protecciones:

Bloqueo de archivos: Impedirá la descarga de archivos de contactos no guardados en la agenda.

Llamadas silenciadas: Silenciará automáticamente las llamadas de números desconocidos.

Enlaces sin previsualización: Eliminará la vista previa de los enlaces para evitar clicks accidentales.

Privacidad reforzada: Ocultará la foto de perfil, el estado y otra información personal para quienes no son contactos.

Verificación en dos pasos: Se activará por defecto, añadiendo una capa extra de seguridad al iniciar sesión.

Protección de ubicación: Protegerá la dirección IP durante las llamadas de voz, dificultando que alguien pueda rastrear la ubicación aproximada del usuario.

Objetivo: Protección Automática

La novedad no radica en las funciones individuales, muchas de las cuales ya existen, sino en la facilidad de activarlas todas a la vez. WhatsApp busca así cerrar la brecha entre la existencia de las herramientas de seguridad y su uso efectivo por parte de los usuarios, que a menudo no las activan por desconocimiento o por lo complicado del proceso.

Con esta medida, la plataforma intenta ofrecer una defensa integral y automática contra intentos de phishing, software malicioso y suplantación de identidad.

